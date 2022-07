Narva meer Katri Raik punatanki elimineerima ei asu. Riigihalduse minister Riina Solman: kui muu ei aita, tuleks seadust muuta

Viisnurgaga ehitud Narva-Jõesuu tankimonument „T-34“ on punaarmeed ülistavate maamärkide seas üks silmapaistvamaid. Ida-Viru kandis on tegemist ühe populaarseima punamälestisega, mida ilmestab asjaolu, et üle paari tuhande allkirja kogunud petitsiooni „Hoiame mälestusmärke Narvas“ päises paiknevaks pildiks on valitud just nimelt nelgikoormatega kaetud jõeäärne tankimürakas.