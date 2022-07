Myanmari sõjavägi hukkas neli demokraatiameelset aktivisti

Surmamõistetute perekonnaliikmed kogunesid täna Inseini vangla juurde, et saada oma lähedaste saatuse kohta informatsiooni.

Pho Zeya Thaw’ ema ütles, et talle ei öeldud, millal täpselt poeg hukatakse, ning lisas, et selle tõttu ei saa ta teha õigeid traditsioonilise matuse plaane.

„Kui me kohtusime eelmisel reedel Zoomis, oli mu poeg terve ja naeratav. Ta palus mul saata oma lugemisprillid, sõnaraamatu ja raha vanglas kasutamiseks. Niisiis tõin ma need asjad täna vanglasse,“ ütles Khin Win Tint. „Sellepärast arvasin ma, et nad ei tapa teda. Ma ei uskunud seda.“