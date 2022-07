Moskva süüdistab Ukraina sõjaväge inimsusevastastes kuritegudes, plaanides rahvusvahelist kohut

Moskva esitas 92 Ukraina relvajõudude liikmele süüdistuse inimsusevastastes kuritegudes, teatas Venemaa uurimiskomitee juht Aleksandr Bastrõkin. Lisaks on algatatud üle 1300 kriminaaluurimise.

Aleksandr Bastrõkin ütles valitsuse uudistesaidile Rossiiskaja Gazeta, et tegi ettepaneku luua rahvusvaheline tribunal Ukraina poolt toime pandud sõjakuritegude uurimiseks. Tema sõnul toetavad ideed riigid nagu Boliivia, Iraan ja Süüria.

Venemaa uurimiskomitee juhi sõnul otsitakse hetkel taga 96 inimest, sealhulgas 51 relvajõudude komandöri. Need ukrainlased olid seotud „inimkonna rahu ja julgeoleku vastaste kuritegudega“, ütles Bastrõkin riiklikule ajalehele.

Uudist vahendanud BBC pole suutnud intervjuus esitatud väiteid kontrollida ja ka Kiiev pole teemat kommenteerinud.

Sel kuul teatas Ukraina, et uurib enam kui 21 000 sõjakuritegu ja agressioonikuritegu, mille Vene väed on väidetavalt toime pannud alates sissetungi algusest veebruaris. Samuti on rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) kirjeldanud Ukrainat „kuriteopaigana“ ning saatnud sinna uurijate ja kohtuekspertide meeskonna.

Kreml eitab kõiki talle omistatavaid sõjakuritegusid või seda, et on võtnud sihikule tsiviilisikud. Venemaa on regulaarselt süüdistanud Ukrainat iseenda taristu tulistamises ja tsiviilisikute tapmises. Rahvusvaheline üldsus on need süüdistused laialdaselt tagasi lükanud.

Venemaa uurimiskomitee juht Aleksandr Bastrõkin süüdistas läänt „Ukraina natsionalismi“ avalikus toetamises, mistõttu ÜRO egiidi all toimuv kohtuprotsess oleks tema sõnul „äärmiselt kaheldav“.

Seetõttu tegi ta ettepaneku luua rahvusvaheline tribunal koostöös riikidega, kellel on „sõltumatu seisukoht Ukraina küsimuses“, mõeldes eelkõige Süüriat, Iraani ja Boliiviat.

Bastrõkin ütles, et lisaks sadadele Ukraina sõjaväelastele ja ka riigi poliitilisele juhtkonnale uuritakse Ukraina tervishoiuministeeriumi töötajaid, kes olla osalenud massihävitusrelva loomises.