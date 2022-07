Sõjauuringute instituut: Ukraina vastupealetung lõunas võib olla juba alanud, aga sellest saame teada alles hiljem

Raportis viidatakse Ukraina võimude laupäevasele teatele, et Hersoni oblastis on vabastatud täpsustamata arv asulaid. Hersoni oblastivõimude nõunik Serhii Hlan kutsus samas avalduses Ukraina tsiviilisikuid üles vältima Ukraina pealetungi kohta infot avaldamast, kuni Ukraina ametnikud pole seda ise teinud.

Ka ajakiri Foreign Policy teatas reedel, et osad Vene relvajõudude poolt okupeeritud Hersoni oblasti alad on lõppeva nädala jooksul vabastatud. „Rindejoone ja Hersoni linna vahele jääb põllumajanduslik ala, kus asuvad peamiselt väikesed asulad,“ märgib ISW. „Sealt tulevad teated vägede liikumise ja lahingute kohta väiksema tõenäosusega, mis tähendab, et kontroll piirkonna üle võib vahetuda, ilma et sellest avalikult teatataks.“