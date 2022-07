Terviseamet: Eestis on tuvastatud viis ahvirõugete juhtumit

• Väldi seksuaalsuhteid, kuni arst on teid läbi vaadanud ja ahvirõugetesse nakatumine on välistatud. Kui nakatumine on kinnitust leidnud, tuleb siirduda eneseisolatsiooni.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas eile ahvirõugete leviku ülemaailmseks hädaolukorraks, vahendas BBC. See on kõrgeim hoiatus, mida WHO võib välja anda. Hoiatus on tingitud aina sagenevatest juhtumitest üle maailma.