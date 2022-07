Californias lahvatas aastakümnete suurima põua tõttu „plahvatuslik“ tulekahju, osariik kuulutas välja hädaolukorra

Laupäevaks oli tulekahju levinud 48 ruutkilomeetrini, pühapäevahommikuse seisuga pole see muutunud. Tulekahju leviku pindala pole seni suudetud vähendada.

Mariposa maakonda laastav tulekahju on ristitud nimega „Oak Fire“. Midpine'i linna lähistelt alguse saanud tule levikut ja põlengu kustutamise edusamme on võimalik jälgida veebisaidilt Cal Fire.

Hädaolukord

Associated Press News vahendusel on osariigi kuberner Gavin Newsom kuulutanud välja hädaolukorra. Seni on tulnud tuhandetele inimestele anda evakueerimiskäsud, välja on lülitatud enam kui 2000 kodu ja ettevõtte vooluühendus.

Kuberneri sõnutsi oli laupäeval laiaulatusliku põlenguga rinda pistmas üle 400 tuletõrjuja ühes helikopterite, lennukite ja buldooseritega. Ilmastikuolud põlengu kustutamist ei soosi: Californias on hetkel kuum ilm, madal õhuniiskus ja kuiv taimestik, mis on Associated Press News vahendusel aastakümnete suurima põua järelm.

Cal Fire teatas, et tulekahju „plahvatuslik“ iseloom esitab sealsetele tuletõrjujatele suure väljakutse. Oak Fire nimelise põlengu käitumist kirjeldati „äärmuslikuna“. Millest tulekahju alguse sai, pole hetkel veel teada.

Juba laupäevaseks hommikupoolikuks oli tuli hävitanud 10 elu- ja ärihoonet, kahjustanud viite maja ning ähvardas veel 2000 ehitist.

Tulekahju tõttu tuli sulgeda üks peamisi maanteid, mis võimaldab inimestel Yosemite'i rahvusparki pääseda.

Metsatulekahjud on Californias iga-aastased, sedapuhku kahjuks aina suuremad ja ohvriterohkemad. Kohalike spetsialistide hinnangul on selle põhjuseks kliimamuutused, millest tingituna on Lääne-Ameerika ilmastik muutumas aina kuivemaks ja soojemaks.