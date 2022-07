Venemaa hämab Odessa rünnaku tunnistamisel: "uurime seda teemat väga põhjalikult ja üksikasjalikult“

Türgi kaitseministeeriumi teatel ei tunnistanud Venemaa, et saatis eile Odessa sadama silohoidlate pihta raketid. Kremli esindaja teatas täna jällegi, et sihiti „sõjalist taristut“. Rünnak toimus pärast seda, kui riigid olid kokku leppinud, et Venemaa blokaad Ukraina sadamatele lõppeb. Volodõmõr Zelenskõi sõnul leiab Venemaa alati võimalusi kokkulepete rikkumiseks.