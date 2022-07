BLOGI | Ukraina asus Hersonis vastupealetungile. Venemaa ründab idas Vuhlehirski elektrijaama

President Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeva hilisõhtul postitatud videopöördumises, et Ukraina väed liiguvad Musta mere idapoolses Hersoni oblastis samm-sammult edasi. Sõjauuringute instituut (ISW) ütles oma laupäevaõhtuses hinnangus, et Ukraina väed on vastupealetungi Hersonis alustamas, või juba alustanud, kuid teave vasturünnaku edenemise ja tempo kohta on piiratud ja jõuab avalikkuseni hilinemisega.