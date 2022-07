WHO kuulutas ahvirõugete leviku rahvusvaheliseks hädaolukorraks

See on kõrgeim hoiatus, mida WHO võib välja anda. Hoiatus on tingitud aina sagenevatest juhtumitest üle maailma.

WHO peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul on tänase seisuga 75 riiki teatanud rohkem kui 16 000 juhtumist.

Viimati kuulutas WHO rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealase hädaolukorra (PHEIC) välja 2020. aasta jaanuaris seoses koroonaviiruse levikuga. Praeguseni kehtisidki ainult kaks sel tasemel WHO hoiatust: koronaviiruse pandeemia ja lastehalvatus.

ÜRO terviseagentuuri peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rääkis juuli alguses, et haiguse epitsenter on Euroopas, kus vähemalt toona oli avastatud 80% kõigist maailma juhtumitest. WHO peadirektor kordas täna, et kõrgeim risk on praegu Euroopas.