Ukraina: Odessa sadama ründamine on Putini poolt Türgile ja ÜRO-le näkku sülitamine

„Vene Föderatsioonil kulus alla 24 tunni, et seada raketilöögiga Odessa sadama territooriumile kahtluse alla kokkulepped ja lubadused, mis anti ÜRO-le ja Türgile eile Istanbulis allkirjastatud dokumendis. Vene rakett on Putini poolt näkku sülitamine ÜRO peasekretärile António Guterresile ja Türgi presidendile Recep Erdoğanile, kes tegid tohutuid pingutusi kokkuleppe saavutamiseks ja kellele Ukraina on tänulik,“ kirjutas Nikolenko.