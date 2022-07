OTSEBLOGI | Kropõvnõtskõi ümbrusse lasti 13 Vene raketti, on hukkunuid ja haavatuid

Raikovõtši sõnul on hukkunuid ja haavatuid.

„Mitu tugevat tabamust kesklinna piirkonnas. Praegu on teada ühest kannatanust. Loodan, et see arv ei suurene. Päästeteenistus juba töötab. Palve kõigile harkivlastele – olge varjendites,“ teatas Terehhov.