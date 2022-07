Uuring: Delfi on Eesti elanike seas kõige tuntum meediabränd

„Delfi edu taga on kõige mitmekülgsem sisu, enim informeeritumad ajakirjanikud ja loomulikult kiirus, millega me oluliste uudiste korral reageerime. Lugejate tagasiside puhul teeb enim rõõmu, et Delfit usaldatakse tavapärasest veelgi enam just kriisiperioodidel, kui ühiskonnas on päevakorral valdavalt kriitilised teemad (näiteks koroonapandeemia ja Ukraina sõda),“ kommenteeris Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau.