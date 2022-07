Kaitseministeerium kantsler Salm: eestlaste kaitsetahe on kõrge, kuid nõrgaks kohaks on individuaalne kriisivalmidus

Samasugust uuringut on regulaarselt läbi viidud üle 20 aasta. Valimiks oli 1200 inimest vanuses 15–74 ning uuring teostati sel kevadel, mõned nädalad peale Ukraina sõja algust.

Kaitsetahte all mõõdetakse kaht asja. Esiteks passiivset kaitsetahet, ehk kas inimesed on nõus väitega, et Eestit peab sõjalise olukorra puhul kaitsma. Teiseks aktiivset kaitsetahet, ehk kas inimene on sõjalise ohu korral ise nõus panustama.

Uuringust selgus, et 81% kõigist Eesti inimestest arvab, et Eestit peab sõjalise olukorra puhul kaitsma. Eestlaste hulgas oli tulemus veelgi kõrgem – 90% juures. See on seni uuringu ajaloo jooksul tänini kõige kõrgem tulemus.

Mida kõrgem on teadlikkus, seda kõrgem on tahe. Kusti Salm

Uuringus leiti, et 66% kõigist Eesti inimestest on nõus sõjalise olukorra puhul ise panustama. Eestlaste hulgas oli 73% inimestest valmis panustama. Salmi sõnul võib olla rahul tulemusega, sest see on tänini kõige kõrgem tulemus. Samas peab Salmi sõnul tööd edasi tegema, et inimeste seas sõjalise panuse valmidust veelgi tõsta.

Salmi sõnul on nõrgaks kohaks individuaalsete eestlaste teadlikkus kriisiolukorras käitumisest. Salmi sõnul on see oluline, et inimeste kaitsetahe, tahtlikkus ja enesekindlus oleks kõrgemad. Hetkel on täielikult või pigem informeeritud inimesi, kes võõrriigi tungi puhul oskaks käituda, vaid 31% eestlastest, kuid tulemus võiks olla 70% või 80%. Salmi sõnul peab seda kiiresti parandama. Esimene hea individuaalne samm oleks alla tõmmata Naiskodukaitse poolt loodud nutirakendus „Ole valmis!“, mis aitab inimestel kriisiolukorras tegutseda.

Salmi sõnul peab paremat tööd tegema ka reservteenistusega, tõstma ajateenistuse populaarsust ja muud, mis aitaks kriisivalmidust ühiskonnas laiendada. „Mida kõrgem on teadlikkus, seda kõrgem on tahe, ja mida kõrgem on tahe, seda kõrgem on usk enesesse. Mida kõrgem on usk enesesse, seda paremad on tulemused. See ei ole ainult kaitsevaldkonna spetsiifiline,“ sõnas Salm.

Muukeelsete valmidus on madalam