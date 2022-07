Laura Vilbiks: kahju, et Eesti kirik ei tegele kliimaküsimustega

Laura Vilbiks õpib filosoofiat Belgias ning kaitseb peagi magistrikraadi. Seejärel plaanib ta doktorantuuri mõnes välisriigis. „Rohelisest kirikust“ on Vilbiks varem kirjutanud Müürilehes . Sellest, kuidas politoloogia- ja filosoofiaõpingud viisid kristluseni, saab Vilbiksi sulest lugeda siit .

Saade „Vaim vardas“ on ühiskondliku noodiga intellektuaalne vestlussaade, mis on eetris kord kuus. Saatejuht on Vilja Kiisler.