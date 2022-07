Keilas lapse surmaga lõppenud veeõnnetusega seoses kellelegi hetkel kahtlustust pole esitatud

Delfi uuris, kas ja kes on juhtunuga seoses üle kuulatud. Poiss viibis sel ajal jalgpallitrenni laagris. Kas ka treener? „Kriminaalmenetluses käib tõendite kogumine ja praegu ei ole sellist täiendavat infot, mida oleks võimalik avalikkusega jagada,“ lausus Vapper napilt. Ta lisas, et prokuratuur avaldab lähedastele sügavat kaastunnet.

Samal ajal kui poiss vee alla vajus, toimus tervisekeskuses 21CC Triatloniklubi treening. Kohal viibis ka tuntud triatleet ja treener Marko Albert, kes sõnas eile Delfile, et tema mitte ainult ei näinud seda kõike pealt, vaid aitas poissi elustada. Telefonivestluses Delfiga on kuulda, et triatleet on šokeeritud. „Ju ei olnud abi piisav,“ sõnas ta.