VIDEO | 81% elanikest peab rünnaku puhul vajalikuks osutada relvastatud vastupanu. Üle poolte toetab kaitsekulude tõstmist

Eestimaalaste kaitsetahe ja usk, et Eesti peab liitlaste saabumiseni vastu, on Ukraina sõja valguses märkimisväärselt kasvanud, näitavad kaitseministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringu tulemused. Kasvanud on ka valmidus ise kaitsetegevuses osaleda ning veendumus, et rünnaku korral tuleb osutada relvastatud vastupanu.