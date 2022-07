Tunnistajad: Donald Trump istus käed rüpes, kui tema toetajad Kapitooliumil märatsesid

USA esindajatekoja 6. jaanuari erikomitee kohtus sel suvel juba kaheksandat korda, et välja selgitada, mida tegi USA endine riigipea Donald Trump tol päeval 187 saatusliku minuti jooksul. Täpselt see aeg möödus hetkest, mil Trump kutsus Washigtonis Valge Maja lähistel peetud sütitaval kõnel oma toetajaid üles „võitlema“, kuni hetkeni, mil ta käskis neil koju minna. Kõnes kurtis ta, et teda presidendivalimistel alistanud Joe Biden „varastas“ temalt valimised.