VIDEO | Ukraina eriüksus tabas GRU spiooni, kelle telefonist leiti digitaalne „sõjapäevik“

Kuigi ülekuulamisel väitis kinnipeetav, et on inseneri- ja tehnikarühma komandör, viitavad mehe telefonist leitud videod ja fotod, et viimane on seotud just GRUga. Nimelt leiti Ivan Evdošenko telefonist nii hääl- kui ka tekstsõnumeid, kus ta kinnitab, et on luuraja.



Lisaks oli Evdošenko telefonis hulgaliselt videomaterjali, kus viimane dokumenteeris Vene armee viibimist Ukraina territooriumil. Videopilti oli võetud nii teekonnad rindele kui ka vabad õhtud viinapudeli seltsis.