MI6 ülem: Venemaa luurevõimekus Euroopas on kõvasti kahanenud, sõda ollakse kaotamas

Suurbritannia välisluureteenistuse juht usub, et Venemaa on invasiooni Ukrainas kaotamas. Ka on Venemaa luurevõimekus Euroopas vähenenud poole võrra: sadu Venemaa luureohvitsere on Euroopa riikidest välja saadetud ja mitmed tsiviilisikutena esinenud luureagendid arreteeritud. Ühtlasi avaldas luureülem lootust, et Vene diplomaadid ja luureteenistujad, kes Putini režiimiga rahul ei ole, hakkavad lääne agentideks.