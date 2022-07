Venemaa ja Ukraina võivad täna saavutada kokkuleppe mereblokaadi lõpetamiseks

Ukraina välisministeerium kinnitas, et reedel toimub Türgis järjekordne ÜRO juhitav läbirääkimiste voor teraviljaekspordi blokaadi lõpetamiseks ja vastav dokument selleks saab loodetavasti osapoolte allkirjad.

„Ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohalt kriitilise tähtsusega teraviljaekspordi leping allkirjastatakse Istanbulis president [Recep Tayyip] Erdogani ja ÜRO peasekretäri hr Guterrese egiidi all koos Ukraina ja Venemaa delegatsioonidega,“ teatas Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin.

Läbirääkimistele lähedal seisev Ukraina parlamendisaadik väljendas aga äraootavat seisukohta.

„Meil ei ole veel kokkulepet,“ ütles Odessa parlamendiliige Oleksi Hontšarenko BBC Radio 4 saatele „World Tonight“.

„Me ei usalda venelasi üldse. Nii et oodakem homseni, kui tehakse lõplik otsus, ja [loodame], et ei tuleks venelaste poolt tagasilööke ning viimase hetke muudatusi. Hoian pöialt, et saame kokkuleppele ja Venemaa austab seda.“

USA välisministeerium tervitas ÜRO vahendatud kokkulepet, kuid teatas, et Venemaa peab vastutama ka selle elluviimise eest.

„Me poleks kunagi tohtinud sellisesse olukorda sattuda. See oli Vene Föderatsiooni tahtlik otsus toiduaineid relvana kasutada,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Kui allkirjastamine kulgeb plaanipäraselt ja kokkulepe peab, on see esimene oluline lepe Venemaa ja Ukraina vahel pärast invasiooni algust 24. veebruaril. On toimunud mõningaid vangide vahetusi, ajutisi relvarahusid ja loodud humanitaarkoridore, kuid need lepped on seni olnud haprad.

Ukraina suursaadik ÜRO juures Serhi Kõslõtsia ütles, et osapooled töötavad lepingu üksikasju veel läbi.

„Kui leping allkirjastataks ja ellu viidaks, tagaks see, et märkimisväärne hulk laevu saab Ukraina sadamatele läheneda või sealt lahkuda ning me saame eksportida umbes 20 miljonit tonni teravilja, mis on ekspordiks valmis,“ ütles ta BBC World Newsile.

Ta lisas, et Türgil on väga oluline roll julgeoleku tagamisel ja leppeprotsessi jälgimisel.