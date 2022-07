OTSEBLOGI | Ukraina armee teatas mitme Vene tugipunkti hävitamisest

Neljapäeval andsid Vene väed massilise tulelöögi Harkivile, mille tagajärjel on hukkunud vähemalt kolm ja saanud viga 23 inimest.

Prokuratuuri teatel on kindlaks tehtud, et 21. juulil kell 9.30 tulistasid vallutajad esialgsetel andmetel mitmikraketiheitjatest Uragan ühistranspordipeatust Harkivi Kiievi rajoonis asuva turu juures. Seal hukkus kolm ja sai vigastada 20 tsiviilisikut.

Teatatakse, et vastane viis edutult läbi rünnakutegevust, eesmärgiga hõivata Vuhlehirski soojuselektrijaama territoorium. Ukraina sõjaväelased lõid okupandid põgenema. Novoluhanske piirkonnas lahingutegevus jätkub. Mõnedel suundadel kasutas vaenlane diversiooni- ja luuregruppe.

Ukraina kindralstaap teatab veel, et Venemaa relvajõudude sõjaväeosades on suundumus lühiajalise lepingu järgi teenistuse läbinud isikkoosseisu lahkumisele. Enamik sõjaväelasi keeldub pikaajalisi lepinguid pikendamast, kui need lõpevad.