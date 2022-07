Kaks tõhustusdoosi saanud Joe Biden nakatus koroonasse

Positiivse testi andis ta täna hommikul, vahendab New York Post. Valge Maja kõneisik Karine Jean-Pierre ütles, et Biden on täielikult vaktsineeritud - lisaks esmasele vaktsineerimisele ka kaks tõhustusdoosi. „Tal on väga kerged sümptomid,“ rõhutas Jean-Pierre. 79-aastane Biden hakkas pärast diagnoosi saamist tarbima koroonaravimit Paxlovid.

Riigipea on nüüd reeglite kohaselt isolatsioonis ning jätkab samal ajal ka töökohustustega. Ta osaleb planeeritud kohtumistel ja koosolekutel Zoomi ja telefoni vahendusel.

Plaani kohaselt pidi Biden täna minema sisevisiidile Pennsylvania osariiki, ent ilmselgelt lükkub see nüüd edasi.

Jean-Pierre märkis, et Biden on isolatsioonis nii kaua, kuni igapäevaselt tehtav koroonatest on negatiivne. Valge Maja lubas avalikkust jooksvalt presidendi tervisliku olukorraga kursis hoida.

Siiani oli Bidenil õnnestunud haigestumist vältida, vahendab CNN. Näiteks USA asepresident Kamala Harris põdes koroonat aprilli lõpus.

CNN kirjutab, et Biden sai kaks esimest doosi Pfizeri vaktsiini 2021. aasta jaanuaris. Esimese tõhustusdoosi aga sama aasta septembris. Teise tõhustusdoosiga süstiti teda käesoleva aasta märtsi lõpus. Oma kõrge ea tõttu kuulub Biden riskirühma.

Ekspert: oleme valvsuse kaotanud

Sarnaselt paljudele teistele riikidele on USAs viimasel ajal taas koroonasse nakatumine märkimisväärselt kasvanud. Koroonalaine täielik ulatus on teadmata, kuna paljud inimesed testivad end kiirtestidega kodus või ei tee seda üldse, kajastas hiljuti The Washington Post.

Epidemioloog Ziyad Al-Aly võrdles situatsiooni olustikuga Metsikus Läänes. „Risk on selge, aga oleme oma valvsuse kaotanud. Oleme ise valinud olla nähtavad ja haavatavad,“ tõdes ta.

Viroloog Angela Rasmussen ütles, et oleks vaja täiendavaid investeeringuid testimisse ja vaktsiinide arendusse. Ta lisas, et ka president Joe Bideni administratsioon peaks probleemi tõsisemalt võtma. „Nii juhtub, kui poliitikud ja muud liidrid ei võta jõulisi seisukohti.“