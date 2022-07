TÄNAVAKÜSITLUS | Eestlased välismeediale: hinnatõus on teinud elu väga raskeks

„Toiduainete hinnad on tõusnud kõvasti ja see paneb mind põhimõtteliselt ostma mujal toodetud produkte, mul pole enam raha, et osta Eesti toodangut, sest see on poes nii kallis,“ rääkis Reutersile Tõnu.



“Ma ei sõida autoga nii palju kui varem, sest ostsin just endale ratta, seega liigun jalgrattaga ringi,“ sõnas aga Gerda. „Ja ma püüan vaadata, mis on poes allahindluse sildiga,“ lisas ta.



Vaata videost, kuidas kommenteerivad hinnatõusu Selveri ostudirektor Katrin Riisalu ning Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.