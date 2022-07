VIDEO | Peaminister Kaja Kallas Maris Jesse positsioonist töö- ja terviseministri nõunikuna: eks see tekitab küsimusi

„Kui me enne nägime, et tervisekriisi ohjamisel ei olnud väga hästi toime tulnud – ma ei tea, mis küsimuses ta täpselt nõu andma hakkab –, siis eks see küsimusi muidugi tekitab,“ sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) peale tänast valitsuse pressikonverentsi Delfile.

Kuidas aga suhtuda asjaolusse, et möödunud aastal vaktsineerimisega põrunud Jesse asub enne uut keerulist koroonalainet tervisevaldkonnas ministrit nõustama, märkis Läänemets järgmist: „Maris Jesset pole mul isiklikult au tunda olnud, tema kompetentsi ei oska kahjuks kommenteerida. Aga kui Peep Peterson seda hindab ja oluliseks peab – teame, et inimene on sotsiaalvaldkonnaga väga tuttav, tegelikult teab kõiki probleeme ja võimalusi –, siis arvan, et Peterson on teinud otsuse lähtuvalt sellest, et tal on inimene, kes oskab talle nõu anda.“