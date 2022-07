Eestisse sisenemist on idapiiril takistatud ligi 2000 korral

Narva piiripunkti juht Marek Liiva sõnas Delfile, et tänavu on piirivalvurid idapiiril tõkestanud Eestisse sisenemise 1762 korral. Seda on oluliselt rohkem kui eelmistel aastatel, aga tuleb arvestada, et eelmisel kahel aastal oli piirületuste arv COVID-19 piirangute tõttu oluliselt madalam.

Kõige sagedasem põhjus riiki sisenemise tõkestamiseks on tänavu olnud oht julgeolekule ja avalikule korrale, mis registreeriti 850 korral. Reisi eesmärki tõestatavate dokumentide puudumist on tulnud ette 492 korral ning 270 korda on esinenud kehtiva elamisluba või viisa puudumist.

Liiva toob välja, et lisaks Venemaa kodanikele on piiriületajate seas olnud ka Ukraina kodanikke, kes on soovinud tulla Eestisse viisavabalt, kuid kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad pole sõjapõgenikud. Näiteks inimesed, kes on viimastel aastatel elanud elamisloa alusel Venemaal. Paljud neist omasid ka Venemaa kodakondsust ning esines mõni riiki sisenemise tõkestamise alustest.

„Aasta alguses tõkestasime ka vaktsineerimata ja PCR-testita reisijate riiki sisenemist,“ rääkis Marek Liiva.

Narva piiripunkti juht tõi välja, et nad on tihti tõkestanud ka näiteks nende Venemaa kodanike riiki sisenemise, kellel on viisa saadud mõnelt teiselt Euroopa Liidu riigilt. Piiripunktis on tekkinud aga põhjendatud kahtlus, et nad ei plaani seda viisat eesmärgipäraselt kasutada ehk nad pole tegelikult teel sellesse riiki.

Marek Liiva sõnas, et viimastel päevadel on töökoormus Narva piiripunktides mõnevõrra kasvanud, kuna Venemaa kaotas 15. juulist COVIDi väljasõidupiirangud. See tähendab, et n-ö Eesti poolele satub kontrolli senisest rohkem inimesi, kelle liikumise oleks varasemalt tõkestanud juba Venemaa piirivalve.

„Igal juhul kontrollime kõiki riiki saabujaid suure põhjalikkusega, olenemata sellest, millistel alustel nad soovivad Eestisse siseneda,“ lisas Liiva.