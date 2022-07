Putini köhis foorumil esinedes, sest seisis Teheranis konditsioneeri all

„Tal on kõik tervisega normaalne,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vastates sellesisulisele küsimusele, vahendab Interfax. „Ukraina jutumärkides informatsioonispetsialistid ja Ameerika ning Suurbritannia omad on viimastel kuudel välja lasknud erinevaid utka’sid presidendi tervisliku seisundi kohta. Need pole midagi muud kui utka’d,“