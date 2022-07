Keilas uppunud 10-aastane poiss oli ujulas jalgpallitrenni laagris

Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht sõnas, et juhtumiga tegeleb ka sotsiaaltöötaja ning lähedastele on organiseeritud psühholoogiline abi.

Tervisekeskuses õnnetusse sattunud 10-aastane poiss suri haiglas

Kahjuks ei õnnestunud meedikutel 10-aastase poisi elu päästa. Politsei teatas kolmapäeva õhtul Delfile, et on juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustanud kriminaalmenetluse.

Samal ajal, kui poiss vee alla vajus, toimus tervisekeskuses 21CC Triatloniklubi treening. Kohal viibis ka tuntud triatleet ja treener Marko Albert. Albert sõnas Delfile, et tema mitte ainult ei näinud seda kõike pealt, vaid aitas poissi elustada. Telefonivestluses Delfiga on kuulda, et triatleet on šokeeritud. „Ju ei olnud abi piisav,“ sõnas ta.