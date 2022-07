VIDEO | Dožd on taas eetris: Moskvast pagenud telekanal avas kontori Lätis, Hollandis, Prantsusmaal ja Gruusias

Euroopa Liidult ringhäälinguloa saanud Dožd on nüüd eetris Lätist, Hollandist ja Prantsusmaalt. Turvakaalutlustel kodumaalt pagenud ajakirjanikud on stuudio avanud aga ka Gruusia pealinnas Tbilisis.



Kuna ühismeediakanalid Facebook ja Twitter on praegu Venemaal keelustatud ning neile pääseb ligi vaid VPN'i vahendusel, jagab telekanal oma sisu peamiselt Youtube'i vahendusel.