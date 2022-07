CIA direktor: ei ole luureandmeid, et Putini tervis oleks halb

„On palju kuulujutte president Putini tervisest ja nii palju, kui meie oskame öelda, on ta täielikult liiga terve,“ ütles Burns Colorados toimuval Aspeni julgeolekufoorumil, vahendab BBC News.

Saalis kõlanud naeru järel lisas Burns, et see ei ole ametlik luurehinnang.

Varem Moskvas USA suursaadik olnud Burns ütles, et ta on jälginud ja tal on olnud tegemist Venemaa riigipeaga üle kahe aastakümne.

Burnsi sõnul on Putin „suur kontrolli, hirmutamisse ja kättemaksu uskuja“ ning need iseloomujooned on viimase aastakümnega süvenenud, samas kui tema nõunike ring on ahenenud.

„Ta on veendunud, et tema saatus Venemaa juhina on taastada Venemaa suurvõimuna. Ta usub, et võti selle tegemiseks on mõjusfääri taasloomine Venemaa naabruses ja et ta ei saa seda teha ilma Ukrainat kontrollimata,“ ütles Burns.

Burns käis novembris Moskvas, et hoiatada Ukrainasse sissetungi tõsiste tagajärgede eest. Burnsi sõnul lahkus ta sealt murelikumana kui oli saabudes.

Venemaa presidendi plaanid põhinesid „läbinisti ekslikel eeldustel ja mõnedel tõelistel illusioonidel eriti Ukraina ja vastupanutahte kohta“, rääkis Burns.

„Putin usub tõesti oma retoorikat. Ma olen kuulnud teda eraviisiliselt aastaid ütlemas, et Ukraina ei ole tõeline riik,“ lisas Burns. „Noh, tõelised riigid hakkavad vastu. Ja see on see, mida ukrainlased on teinud.“

USA hinnangul on Venemaa kaotused Ukrainas seni olnud umbes 15 000 langenut ja võib-olla 45 000 haavatut, teatas Burns. Tema hinnangul on Ukraina kaotused veidi väiksemad.

Burns lisas, et Venemaa praegune vägede koondamine Donbassi viitab sellele, et sõjavägi on saanud karme õppetunde.