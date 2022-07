VIDEO ja BLOGI | Kallas Narva tankist: seda teemat tuleb eraldi arutada. Reinsalu: aasta lõpuks peab plats puhas olema

Kallas (Reformierakond) ütles, et esimene istung kulges valitsusel töiselt. „Kõik tahavad haarata kohe härjal sarvist ja oma valdkonna muredega tegeleda,“ ütles Kallas. Kallase sõnul on uuel valitsusel kolm suurt eesmärki: tagada julgeolek, ohjeldada energiakriisi ja eestikeelne haridus.

Kallas rääkis pressikonverentsil, et Eesti saab esimeste hulgas Euroopa Liidult tagasi poole Ukrainale annetatud relvade väärtusest. Kallas ütles, et esialgu saab Eesti tagasi 135 miljonit eurot. „Oleme Ukrainale andnud ligikaudu 250 miljonit. Taotleme seda raha tagasi, et oma varustust täiendada,“ ütles ta.