Itaalia peaminister Draghi jäi usaldushääletusel ilma kolme koalitsioonierakonna toetusest

Draghi on korduvalt öelnud, et ei juhi valitsust ilma M5S-ita, aga ei nõustu ka ultimaatumitega.

Liiga ja Forza Italia teatasid eile, et on üllatunud Draghi avalduse üle, et valitsuse saatus sõltub usaldushääletusest, mida nõudis tsentristist senaator Pier Ferdinando Casini. Mõlemad erakonnad teatasid, et ei osale hääletusel. Nende eeskuju järgis seejärel ka M5S.