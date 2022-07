OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Vene väed ründasid Donbassis Vuhlehirski soojuselektrijaama, aga löödi põgenema

Ukraina kindralstaap teatab veel, et Venemaa relvajõudude sõjaväeosades on suundumus lühiajalise lepingu järgi teenistuse läbinud isikkoosseisu lahkumisele. Enamik sõjaväelasi keeldub pikaajalisi lepinguid pikendamast, kui need lõpevad.

„Kui me pöördume oma partnerite poole ühe või teise palvega, ühe või teise nõuande või nõudmisega, põhineb see Ukraina kogemusel, sellel, et mida me oleme juba läbi elanud. Venemaa katsetab Ukrainas kõike seda, mis on kasutatav ka teiste Euroopa riikide vastu. Algas kõik gaasisõdadest ja lõppes täiemahulise sissetungi, raketiterrori ja Ukraina põletatud linnadega,“ ütles Zelenskõi.