OTSEBLOGI | Tulelöögis Harkivile hukkus vähemalt kaks ja sai viga 21 inimest

„Praeguse hetke seisuga sai 21 inimest vigastada, kaks inimest hukkus. See mida me oleme viimasel kahel päeval täheldanud – Vene agressorid annavad oma mürskudega lööke inimeste kogunemiskohtadele. Eile ühistranspordipeatusele, ka täna. Sealjuures ajal, kui inimesed sõidavad tööle. Neid lööke antakse Uraganidega (Vene mitmikraketiheitja – toim), on kobarmürsud, mis ei plahvatanud. Tähendab, seda tehakse sihilikult, eesmärgipäraselt, et mitte lasta inimestel täisväärtuslikult elada. Nii püüavad Vene agressorid harkivlasi, Harkivi linna hirmutada, aga see ei õnnestu neil,“ ütles Terehhov.