Lavrov: kaugmaarelvade saatmine Ukrainale laiendab „erioperatsiooni“ geograafiat

„President ütles väga selgelt, nagu te teda ka tsiteerisite: denatsifitseerimine, demilitariseerimine selles mõttes, et ei oleks mingeid ohte meie julgeolekule, sõjalisi ohte Ukraina territooriumilt, see ülesanne ka jääb,“ ütles Lavrov, vahendab RIA Novosti.

„Nüüd on geograafia teine. Need pole kaugeltki ainult DNR ja LNR, need on veel ka Hersoni oblast, Zaporižžja oblast ja rida teisi territooriume. Ja see protsess jätkub, kusjuures jätkub järjekindlalt,“ lisas Lavrov.