Ka Rootsis on võimalikud temperatuurid 35–38 kraadi või isegi kuumarekord

Rootsi meteoroloogia ja hüdroloogia instituut (SMHI) on andnud riigi lõunaosale oranži ja kollase hoiatuse kõrgete temperatuuride kohta. Jutt on peamiselt Göötamaa kesk- ja idaosast, Sveamaa keskosast, Gotlandist ja Norrlandi kaguosast.

„On märke, et see võib tõusta 38 kraadini. Nii et Rootsi rekordi purustamine on võimalik, aga seda on praegu raske öelda,“ kommenteeris SMHI meteoroloog Lisa Frost.