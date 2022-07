Keila Tervisekeskuses vajus 10-aastane poiss vee alla. Ta on raskes seisus haiglas

Keila Tervisekeskuse juhataja Liina Zibo ütles Delfile, et intsident leidis aset eile pärastlõunal tervisekeskuse basseinis. „Kell 13.21 saime info, et laps on vajunud vee alla. Tervisekeskuse töötajad alustasid koheselt esmaabi andmist, tehes seda kuni kiirabi saabumiseni,“ teatas ta.