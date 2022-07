VIDEO | Kogemata või meelega? Türgi president „hilines“ kohtumisele Putiniga

Venemaa president on tavapäraselt just ise see, kes maailma liidreid ootama jätab. The Guardiani väitel võis tegemist olla Erdoğani ninanipsuga Putini suunal, sest viimane jättis ta 2020. aastal Moskvas toimunud kohtumise eel kaheks minutiks ootama. Türgi president ootas koosolekusaalis Venemaa presidenti nii kaua, et võttis lõpuks istet.