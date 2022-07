Putin: Venemaa aitab kaasa Ukraina vilja väljaveole, kui kaotatakse piirangud Vene vilja ekspordile

„Türgi Vabariik ja isiklikult president Erdoğan on palju ära teinud selleks, et jõutaks kokkuleppele Ukraina vilja väljaveo kohta. Aga algusest peale asetasime me küsimuse nii, et see peab olema paketis, nimelt: meie aitame kaasa Ukraina vilja väljaveole, aga lähtume sellest, et ka kõik piirangud, mis on seotud Vene vilja võimalike tarnetega ekspordiks, kaotatakse,“ lausus Putin eilsel pressikonverentsil Teheranis, vahendab Interfax.