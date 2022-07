Erakondade reitingud: Isamaa jätkab tõusu, EKRE vajub alla

Reformierakonna toetus on võrreldes juuni keskpaigaga 1,3 protsendi võrra madalam, kuid hetkel selget trendi peaministripartei toetuses ei ole näha. EKRE toetus langes nädalaga protsendi võrra, Keskerakonna toetus on püsinud märtsi alguses 17% ümber. Mõnevõrra on toetust kasvatanud ka sotsid, kelle reiting on hetkel 1,3 protsendi võrra kõrgem kui kuu aega tagasi.