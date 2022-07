Venemaa väidab, et on sõda kaotamas, sest Ukrainas on salajases laboris loodud eksperimentaalsed mutantväelased

Hoolimata arvukatest teadetest, et Vene väed keeldusid tuhandete kaupa sõdimisest, saboteerisid oma viletsat varustust ja isegi vigastasid end tahtlikult, et sõjast pääseda, väidavad Vene seadusandjad, et Moskva jaoks oli tõeline tagasilöök „narkootikumide mõju all“ tegutsevad Ukraina sõdurid.