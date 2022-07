Välisminister Reinsalu Kulebale: Eesti teeb kõik, et aidata Ukrainal sõda võita

Reinsalu kinnitas Kulebale, et Eesti toetus on vankumatu ja jätkame kõiki jõupingutusi, et aidata Ukrainal sõda võita. „Praegu on selleks oluline tõsta Ukraina kaitsevõimet relvaabiga, karmistada Venemaa vastaseid sanktsioone ning kindlustada, et Venemaa võetaks kõigi Ukrainas toime pandud sõjakuritegude ja ränkade inimõiguste rikkumiste eest vastutusele,“ rõhutas välisminister.