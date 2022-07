„Põhivaidlus läheb nüüd Tallinna halduskohtus edasi ja kui tulemuseks on see, et meie otsus välisravi taotlus rahuldamata jätmise kohta oli õige, tuleb sel juhul Eesti haigekassal see raviraha patsiendilt tagasi küsida,“ ütles haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo.

Juhtum on esmakordne selle poolest, et kohus reguleeris esialgse õiguskaitse raames seda õigussuhet esialgselt ja ajutiselt selliselt, et esimest korda Eestis on haigekassa kohustatud kohtumenetluse ajal hüvitama lapse vähiravi kulud välismaal. Pallo lisas, et kohtumenetluse käigus ravi hüvitamise kohustus on lõplik. „Tallinna ringkonnakohtu määrus ei ole edasi kaevatav, seega praegu me seda ravi kinni maksame,“ ütles ta.