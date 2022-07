VIDEO | Kuumalaine Hispaanias: reisijad jäid leekidest ümbritsetud rongi kinni

Olukorra üles filminud reisija Francisco Seoane Pérezi sõnul tundus tuli alguses ohutus kauguses, kuid tuule kasvades muutus olukord sekunditega, vahendab Reuters. „Pärast video filmimist läks olukord hetkeks veel hullemaks, inimesed tõusid juba püsti ning hakkasid liikuma. Instinktiivselt tõusin ka ise püsti, kuid üks reisijatest ütles, et see teeb olukorra ainult hullemaks ning peame säilitama rahu,“ meenutas Pérez.



„Täpselt sel hetkel, mil rong oma teed jätkas, hakkasin tundma suitsuhaisu. See oleks olnud hirmutav, kui oleksime jäänud sinna seisma kasvõi pooleks minutiks kauemaks,“ rääkis Pérez.



Tervet Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuumalaine, mille tagajärjel lõõmavad ulatuslikud maastikupõlengud. Nii Prantsusmaal, Portugalis kui ka Hispaanias on maastikupõlengud sundinud tuhandeid inimesi kodudest evakueeruma.



Ainuüksi Hispaanias on viimase nädala jooksul registreeritud 510 kuumaga seotud surmajuhtumit.