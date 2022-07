Vene saadiku sõnul võidakse Donbassi üles ehitama tuua Põhja-Korea töölised

Soulis baseeruva uudisteportaali NK News teatel ütles Matsegora, et Põhja-Korea töölised võivad aidata „rahvavabariikide“ sõjas purustatud infrastruktuuri taas üles ehitada, vahendab Guardian.

Matsegora sõnul on potentsiaalselt „palju võimalusi“ majanduskoostööks Põhja-Korea ja isehakanud vabariikide vahel Donbassis .

Põhja-Koreast sai hiljuti üks vähestest riikidest, mis on niinimetatud Donetski ja Luhanski rahvavabariiki tunnustanud.

Põhja-Korea on traditsiooniliselt teeninud hädavajalikku välisvaluutat, saates oma kodanikke välismaale tööle. ÜRO sanktsioonide järgi oleks need töölised tulnud 2019. aasta lõpuks kodumaale viia, aga suur arv Põhja-Korea töölisi on teadete kohaselt jätkanud töötamist Venemaal ja Hiinas ning ka Laoses ja Vietnamis.