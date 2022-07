Uue põlvkonna kliimaseadmed tagavad igakülgse mugavuse – seljatage piinav palavus isegi kõige kõrvetavamal suvepäeval

„Samsung Climate Solutions on keskendunud kodu täiuslikule mikrokliimale, sellepärast asendame ebameeldiva sõna „külmutus“ märksa vastuvõetavama „jahutusega“. Oleme maailmas esimesena välja pakkunud kodu ideaalse mikrokliima toote, mis ei puhu otseselt külma õhku. Just see võimaldab vältida ebameeldivaid külma õhu iile ja külmetumist,“ selgitab Abraitė tehnoloogia WindFree™ olemust.

Ta tõdeb, et koduse kliimaseadmesüsteemi peale mõtlevad paljud, kuid otsustamist lükatakse ekslike veendumuste või varasemate nurjumiskogemuste pärast tihtipeale edasi. Hiiglaslike sammudega arenev tehnoloogia on siiski ka sellesse valdkonda muudatusi toonud. Unustage hirmutavad arved koduse mugavustunde eest, ärritav konditsioneeri müra ja kangestav külm, mis kaasnes katsega ruume jahutada.

Tavalised konditsioneerid töötavad külma õhu puhumise põhimõttel. See aitab kodu maha jahutada, kuid tekitab pikapeale ebamugavust ja ebameeldivaid aistinguid, suurendab külmetumise ja hingamiselundite häirete tõenäosust. Invertertehnoloogiaga kliimaseadmes Samsung WindFree™ on kasutusel unikaalne lahendus – jahe õhk jaotatakse rohkem kui 20 000 mikroava kaudu aeglaselt ja ühtlaselt kogu ruumis laiali. Nii ei teki ebameeldivat külmatunnet ja optimaalne mugavus vastavalt teie valitud ruumitemperatuurile on kindlustatud. Tehnoloogia jahutab ruumi kuni meelepärase temperatuurini peaaegu poole kiiremini ja säilitab vajaliku temperatuuri.

Täiendav eelis on temperatuuri juhtimise funktsioon WindFree™ Cooling, mis aitab luua ideaalse mikrokliima magamiseks. Pealegi, konditsioneeril on funktsioon Auto Swing, mis juhib jaheda õhu automaatselt igasse suunda – mitte ainult üles ja alla, vaid ka vasakule ja paremale. See garanteerib, et ruum saab mõnusalt jahedaks ka kõige kaugema nurgani välja.

Kui valite Samsung WindFree™ elektrostaatilise PM1.0 filtriga, saate nautida mitte ainult värskendavat, vaid ka puhast õhku, sest see filter peab kinni ülipeene (kuni 0,3 μm) tolmu ja hävitab elektrostaatilise setitiga teatud tüüpi kinni püütud bakterid. Ühtlasi ei ole muret kahjulike bakterite kogunemise ega ebameeldiva lõhna pärast, sest kliimaseadmel on automaatne puhastusfunktsioon.

Ei tekita müra ja säästab teie raha

Kodust mugavustunnet peab olema tunda, aga mitte kuulda – sellisest filosoofiast on Samsung Electronics lähtunud uue põlvkonna konditsioneeri loomisel. Vanema põlvkonna inverterita kliimaseadmete kompressorid lülituvad teatud aja tagant sisse ja välja ning tekitavad sellepärast võrdlemisi palju müra.