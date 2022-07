Eesti suursaadik ELi juures: Venemaa tuleb panna vastutama

„Venemaa julm sõda Ukrainas on kestnud varsti pool aastat ja paraku näeme, et Venemaa valmistub pikaajaliseks agressiooniks. Meie kohus on seista kindlalt Ukraina selja taga ja jätkata igakülgse toetusega nii kaua kui vaja, eriti Ukraina kaitsevõime tõstmiseks. Selle jaoks andsid ELi välisministrid poliitilise toetuse Euroopa Rahurahastu järgmisele 500 miljoni euro suurusele väljamaksele,“ ütles Orav.