Väliseestlased ekstreemsest kuumalainest: üks jäi haigeks, teisel ei saaks aga tervis paremaks minnagi

Eestlased, kes Delfile oma kogetut jagasid, paiknevad kolmes erinevas riigis: Hispaanias, Prantsusmaal ja Suurbritannias.

Bianka, Madrid:

Madridis on päris palav. Kõrgeim temperatuurinäit oli päikese käes 58 kraadi.

Kõige raskem on minu jaoks öösel magada, sest temperatuur on keskööl ikka üle 30 kraadi. Kuna ma ise kardan rohkem siiski külma. siis olen pigem kuumalaine poolt, kui päris radikaalne olla. Madridis on ka palju avalikke basseine ja need on nädalavahetustel muidugi paksult täis.

Meelis, London:

Ma jäin haigeks. Eelmise nädala algul olid siin juba soojakraadid 30 ringis, mul tuli palju linnas ringi liikuda - kuumast külma, külmast kuuma, osa poode ja ronge on ju konditsioneeritud -, nii on lihtne külmetuda.

Aga eile käisin kodu lähedal pudi-padi poes ja ostsin ventilaatori, et tänane-homne 40-kraadine päev üle elada. Istun kodus, aknad on kinni, kardinad ees - nii, nagu on soovitatud. Lisaks on soovitatud kodust töötada nendel päevadel. Tegelikult on sellest väiksest vidinast üllatavalt palju abi. Ei tunnegi, et toas on tegelikult 28 kraadi.

Väidetakse, et see kuumalaine on esmakordne. Palju on juttu sellest, et kodud pole selliselt ehitatud, et niisuguse kuumusega toime tulla, aga edaspidi on see kliimamuutuste tõttu ilmselt tavapärane ja sellest lähtuvalt tuleb ka ehitisi kohandada. Lihtsalt konditsioneeride paigaldamine pole ilmselt mõeldav, UK-s on tohutult muinsuskaitsealuseid maju, millele niisuguste seadmete paigaldamine on keeruline.

Aadam, Lõuna-Prantsusmaa:

Mind isiklikult on kuumalaine mõjutanud positiivselt. Kuumad ilmad mulle sobivad, tervis on korras… Ja kuna töötan välibasseinis ujumisinstruktorina, siis töö sujub hästi, lastel pole külm.

38-kraadiseid nädalaid tuleb pea iga suvi üks või kaks ette, nii et hakkab harjuma. Ainus asi: lapsi hoiame kodus kella 12 ja 18 vahel ja loomulikult sellised poeskäimised ja väiksemad tööd teeme varahommikul ära. Maja õhutame ka ainult öösel, päeval on kõik sirmid ja luugid ees, et oleks tubades hea jahe.