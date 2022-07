VIDEO ja FOTOD | Kaja Kallas oma teisest valitsusest: ministrid peavad juba täna sisulise tööga alustama

Riigikogu saalis presidendi otsust ette lugedes tegi Jüri Ratas ootamatu pausi ning katkestas lugemise. Mis juhtus?

Teil toimusid nädalavahetusel kohtumised uute ministritega. Kuidas need läksid?

Kohtumised läksid hästi. Eks küsimusi oli palju, aga tuleb anda inimestele võimalus, et kõik on alati esimest korda ministrid, et keegi ei ole sündinud ministrina. Seetõttu tuleb anda võimalus ennast näidata. Kindlasti tuleb läbida julgeolekukontroll, et kui sealt ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda inimesel töötada ministrina, siis see on kindlasti alus ministri vabastamisele.

Teil on ühe valitsuse kogemus juba olemas. Millest te uute ministritega rääkisite ja mida soovitasite?

Peale ministritega kohtumist on tunne selline, et koostöö hakkab sujuma ja valitsus tuleb töökas-edukas?

Jah, ministrid on kõik täis tahtmist ja pealehakkamist, et kohe härjal sarvist haarata. See on kindlasti positiivne, sest ega siin aega raisata ei ole. Peab kohe kiiresti kõikidest valdkondadest saama ülevaate, aga mitte ainult. Peab ka minema sinna sisse ja asuma neid probleeme lahendama, mis erinevates valdkondades on.

President Karis ütles, et ega ministritel suvepuhkust tule ja neljapäeval ongi teil juba esimene kabinetiistung. Mis on esimene asi, mida valitsus ja ministrid tegema hakkavad?

Mul on juba selleks valitsuskabinetiks mitu soovi. Esimene soov on olnud see, et meil on jäänud pooleli veel piiriületuste küsimuse lahendamine, mille siseministeerium on ettevalmistanud, aga minister peab sinna sisse vaatama, sest need on sisulised ettepanekud, millega peab tulema valitsusse. Teiseks majandus- ja taristuministri valdkonnas on LNG terminaliga seonduv. Seal on paar otsustuspunkti, mis jäid paar kabinetti tagasi ülesse, mis tuleb tuua ka [valitsusse], sest seal ei ole ka kuhugi lükata. Samamoodi peame tegelema kallinemistega. Meil on terve rida protsesse, mis on hangetes, aga on läinud palju kallimaks, kui need esialgu olid planeeritud, et milliseid asju me teeme, millised asjad lükkame edasi ja millele leiame mingi muu väljenduse.