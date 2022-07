Ole tähelepanelik! Tartus tegutsevad autosummuteid alt ära lõikavad vargad

„Hakkasime autoga hommikul sõitma ja kuuleme, et käib kohutav kolin. Viisime siis auto mehaaniku juurde, kes ütles, et summuti on läbi saetud. Tean veel kolme taolist hiljutist vargust,“ ütles autoomanik Urmas. Tema meelest on probleem eelkõige selles, et kokkuostjad ei küsi mingeid dokumente ega seda, kust jupid pärit on. „Nad on sellega osa organiseeritud kurjategevusest.“