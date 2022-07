Hüvasti, punamonumendid? Kaitseministeeriumile laekub hindamistaotlusi omavalitsustelt üle Eesti

Sõjahaudade topeltkaitse tähendab, et sama objekt on riikliku kaitse all nii kultuurimälestisena kui ka sõjahauana. Nüüd, kus üle 200 mälestise nimetatakse ümber ainult sõjahauaks, tähendab see, et edaspidi kehtib nende suhtes vaid sõjahaudade kaitse seadus. Riiklik kaitse on endiselt objektidele tagatud. Põhimõte seisneb suuresti selles, et sõjahauaks ümber nimetamine annab juriidilise võimaluse matta hauad kalmistule ning punamonumendid teisaldada.